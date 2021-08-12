Відомий український тренер Мирон Маркевич не підтвердив чутки, що його таки можуть призначити головним тренером збірної України.

"Я вперше це чую. У мене не було жодних пропозицій очолити національну команду. Взагалі. Це говорили вболівальники, журналісти, а офіційних пропозицій у мене не було.

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Навіщо мені коментувати чутки. Я не в такому віці, щоб коментувати припущення. Якби мені хтось офіційно сказав, мовляв, давайте будемо... Але ніякого року (про термін контракту – прим.). Що таке рік?

Рішення щодо головного тренера збірної України треба було ухвалити 12 днів тому. Час вже втратили. Коли Шевченко пішов у відставку, тоді і треба було призначити коуча. Він би вже давно займався командою.

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– Взагалі чекаєте пропозицію очолити збірну?

– Так що мені чекати. Йдуть переговори з усіма, є різні кандидати. Зі мною ніхто не зв'язувався.

– Якщо призначать не вас, то повернення в УАФ на адміністративну посаду виключаєте?

– Так. Я хочу ще попрацювати тренером", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.com.

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