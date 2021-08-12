Маркевич відреагував на інформацію про те, що УАФ розгляне його кандидатуру на посаду наставника збірної
Відомий український тренер Мирон Маркевич не підтвердив чутки, що його таки можуть призначити головним тренером збірної України.
"Я вперше це чую. У мене не було жодних пропозицій очолити національну команду. Взагалі. Це говорили вболівальники, журналісти, а офіційних пропозицій у мене не було.
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Навіщо мені коментувати чутки. Я не в такому віці, щоб коментувати припущення. Якби мені хтось офіційно сказав, мовляв, давайте будемо... Але ніякого року (про термін контракту – прим.). Що таке рік?
Рішення щодо головного тренера збірної України треба було ухвалити 12 днів тому. Час вже втратили. Коли Шевченко пішов у відставку, тоді і треба було призначити коуча. Він би вже давно займався командою.
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– Взагалі чекаєте пропозицію очолити збірну?
– Так що мені чекати. Йдуть переговори з усіма, є різні кандидати. Зі мною ніхто не зв'язувався.
– Якщо призначать не вас, то повернення в УАФ на адміністративну посаду виключаєте?
– Так. Я хочу ще попрацювати тренером", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.com.
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