"Неплохие были отрезки. Но в целом – хотелось бы желать лучшего. Несколько матчей было хороших, от начала и до конца.

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А так – либо первый тайм хороший, либо второй тайм хороший. Начало сезона было тяжеловато.

Но это все объективно. Новая команда, абсолютно. Чачуа остался и Рябов. Остальные все новые футболисты, поэтому нужно было время. Уже лучше, но это еще не то, что нам нужно", – сказал Маркевич в комментарии NV.UA.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных, и являются главным претендентом на выход в УПЛ.

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