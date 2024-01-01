Маркевич откровенно оценил первую половину сезона для Карпат: "Это еще не то, что нам нужно"
Главный тренер "львов" Мирон Маркевич подытожил свою работу в лагере "зелено-белых".
"Неплохие были отрезки. Но в целом – хотелось бы желать лучшего. Несколько матчей было хороших, от начала и до конца.
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А так – либо первый тайм хороший, либо второй тайм хороший. Начало сезона было тяжеловато.
Но это все объективно. Новая команда, абсолютно. Чачуа остался и Рябов. Остальные все новые футболисты, поэтому нужно было время. Уже лучше, но это еще не то, что нам нужно", – сказал Маркевич в комментарии NV.UA.
Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных, и являются главным претендентом на выход в УПЛ.
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