Главный тренер "львов" Мирон Маркевич признался, в какой футбол будет играть его команда во второй половине сезона.

"Мы хотим, чтобы Карпаты играли в атакующий футбол. Я не понимаю такого стиля, когда вратари и защитники больше времени проводят с мячом, чем полузащитники и нападающие.

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Хотим развиваться в этом аспекте. Еще один важный компонент – прессинг на чужой половине поля. Периодически нам удавалось это делать осенью, но пока это не то, к чему мы стремимся.

Выбор схемы зависит от того, какие футболисты есть в твоем распоряжении. Мы играем в схеме с четырьмя защитниками, но все может меняться. По ходу игры можно и 3-5-2 сыграть, мы над этим тоже работаем. Пока игровые схемы 4-4-2 и 4-3-3 являются для нас приоритетными", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, Карпаты считаются безоговорочным фаворитом на отвышение в классе – на зимнюю паузу "львы" ушли в статусе лидеров группы А Первой лиги, набрав 45 очков из 54 возможных.

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