"Непогані були відрізки. Але загалом – хотілося б бажати кращого. Декілька матчів було добрих, від початку і до кінця.

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А так – або перший тайм хороший, або другий тайм хороший. Початок сезону був важкуватий.

Але це все об'єктивно. Нова команда, абсолютно. Чачуа залишився і Рябов. Інші всі нові футболісти, тому потрібен був час. Вже краще, але це ще не те, що нам потрібно", – сказав Маркевич у коментарі NV.UA.

Нагадаємо, Карпати на зимову паузу пішли у статусі лідерів групи А Першої ліги, набравши 45 очок з 54 можливих, і є головним претендентом на вихід в УПЛ.

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