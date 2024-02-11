Главный тренер Карпат Мирон Маркевич не против, если умышленные нарушения будут наказываться временным удалением.

– В СМИ активно обсуждается нововведение в футболе. Хотят добавить синюю карточку. Как вам такие новости?

– Попробовать можно и начать с низших уровней. А там посмотрим, что оно дает и целесообразно ли нововведение для крупных турниров.

В футболе внедрят синюю карточку – игрок будет удаляться на 10 минут

– Есть определенные правила, за что будет показана данная карточка. Это и чрезмерные эмоции к судьям или систематические фолы. Это может влиять на результаты поединков?

– Ну так и нужно. Должны быть правила, чтобы влиять на подобные вещи. Так нельзя. Много симуляций сейчас от футболистов, к судьям бросаются, и это не украшает футбол. Что-то надо с этим делать. Я думаю, что изменения такие нужны.

– Так же для всех система VAR была чем-то непонятным и новым, так и может быть теперь.

– Да сейчас без VAR сколько ошибаются судьи. И не потому, что они специально это делают, а просто арбитры не успевают за темпом футбола, все быстро происходит.

– Что синие карточки дадут?

– Ну я не знаю. Надо испытать, посмотреть на эффект, который будет от этого. В принципе, я поддерживаю такую идею, – резюмировал Маркевич в комментарии NV.

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