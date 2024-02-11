– У ЗМІ активно обговорюється нововведення у футболі. Хочуть додати синю картку. Як вам такі новини?

– Попробувати можна і почати з нижчих рівнів. А там подивимося, що воно дає і чи доцільне нововведення для великих турнірів.

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– Є певні правила, за що буде показана дана картка. Це і надмірні емоції до суддів чи систематичні фоли. Це може впливати на результати поєдинків?

– Ну так і потрібно. Мають бути правила, щоби впливати на подібні речі. Так не можна. Багато симуляцій зараз від футболістів, до суддів кидаються, і це не прикрашає футбол. Щось треба з цим робити. Я думаю, що зміни такі потрібні.

– Так само для всіх система VAR була чимось незрозумілим і новим, так і може бути тепер.

– Та зараз без VAR скільки помиляються судді. І не тому, що вони спеціально це роблять, а просто арбітри не встигають за темпом футболу, все швидко відбувається.

– Що сині картки дадуть?

– Ну я не знаю. Треба випробувати, подивитися на ефект, який буде від цього. В принципі, я підтримую таку ідею, – резюмував Маркевич у коментарі NV.

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