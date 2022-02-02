Известный украинский тренер не смог выбрать один момент, который больше всего отложился в памяти. Таких в списке Мирона Маркевича набралось сразу несколько.

"Какой момент тренерской карьеры стал самым памятным? Таких было много. Тяжело выбрать из 1100 игр за всю карьеру. Наверное, это полуфинал Лиги Европы в Киеве с Наполи, когда Днепр выиграл 1:0.

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Также вспоминается игра с Динамо в Харькове, когда Металлист победил, и мы поняли, что стали серебряными призерами. Ну и, пожалуй, выездная игра Металлиста с Олимпиакосом. Дома мы проиграли 0:1, а в Пирее победили 2:1 и прошли в четвертьфинал Лиги Европы. Еще можно назвать матч с Бешикташем и феноменальный гол "Жажи", – цитирует Мирона Богдановича FanDay.

Напомним, последним местом работы Мирона Маркевича стала УАФ, где он работал главой Комитета национальных сборных. Тренерской работой 71-летний специалист не занимается с 2016-го, но неоднократно отмечал желание вернуться в перспективный проект.

Днепр, который мы потеряли