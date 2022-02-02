Відомий український тренер не зміг обрати один момент, який найбільше відклався у пам'яті. Таких у списку Мирона Маркевича набралося одразу кілька.

"Який момент тренерської кар'єри став найпам'ятнішим? Таких було багато. Важко вибрати із 1100 ігор за всю кар'єру. Напевно, це півфінал Ліги Європи у Києві з Наполі, коли Дніпро переміг 1:0.

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Також згадується гра з Динамо у Харкові, коли Металіст переміг і ми зрозуміли, що стали срібними призерами. Ну і, мабуть, виїзна гра Металіста з Олімпіакосом. Удома ми програли 0:1, а в Піреї перемогли 2:1 і пройшли до чвертьфіналу Ліги Європи. Ще можна назвати матч із Бешикташем та феноменальний гол Жажі", – цитує Мирона Богдановича FanDay.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Мирона Маркевича стала УАФ, де він працював головою Комітету національних збірних. Тренерською роботою 71-річний фахівець не займається з 2016-го, але неодноразово наголошував про бажання повернутися у перспективний проект.

Дніпро, який ми втратили