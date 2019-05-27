Днепр, который мы потеряли

"Футбол 24" определяет главные факторы успеха "Днепра", благодаря которым команда прогремела в Лиге Европы, и которые впоследствии навсегда потеряла. Сегодня – 4 года со дня финала Лиги Европы, в котором команда Мирона Маркевича драматично проиграла Севилье.

Сказка "Днепра" закончилась... Главные герои разбежались кто куда, а сам клуб погряз в долгах. Несколько лет назад этой командой увлекалась вся Украина. Успех был значительным, но падение от того стало только более болезненным.

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Теперь, когда болельщики уже смирились с потерей блестящего коллектива, пришло время вспомнить, за счет чего "Днепр" достиг высоких результатов и влюбил в себя миллионы фанов.

1. Надежность последнего рубежа

Долгое время днепровским "номером один" был Ян Лаштувка. В сезоне-2013/14 на "Днепр-Арену" приехал Денис Бойко, который был призван создать конкуренцию для чешского голкипера. Воспитанник "Динамо" сумел снискать расположение Хуанде Рамоса, а при Мироне Маркевиче продолжал демонстрировать классную игру, благодаря которой получил вызов в сборную Украины. Таким образом, в распоряжении тренеров "Днепра" всегда было два вратаря высокого класса, имевших большой авторитет у защитников.

2. Универсализм фланговых защитников

И Федецкий, и Стринич в течение своей карьеры неоднократно играли на флангах полузащиты. Эти навыки очень им помогли, когда футболисты закрывали позиции защитников. Постоянные подключения к атаке, нацеленные передачи, культура работы с мячом – все это позволяло равномерно нагружать соперника по всему фронту атаки. Вскоре "Днепр" пошел еще дальше, и на замену Стриничу был приглашен Лео Матос, который в "Черноморце" выполнял роль правого вингера.

3. Гармоничное трио центрхавов

Едва ли не главным компонентом успеха "Днепра" стало отличное взаимодействие в центре поля, где каждый из трио Ротань-Канкава-Федорчук знал свою миссию и прекрасно дополнял партнеров. О роли капитана лишний раз говорить не нужно. Само присутствие Руслана на поле добавляет уверенности другим игрокам, а свое умение исполнять стандарты Ротань продемонстрировал на весь мир в финале еврокубка. Федорчук, в свою очередь, грамотно выполнял роль разрушителя, а для Канкавы трудно подобрать лучшую характеристику, чем "днепровский Н'Голо Канте".

4. Феноменальный Коноплянка

Коноплянка был символом того романтического "Днепра", ведь Евгений олицетворял в себе философию и стиль игры команды. Вокруг него строились атаки, под него подстраивались партнеры, и это абсолютно никого не удивляло. Существует мнение, что Коноплянку "передержали" в днепровском клубе, однако без такого креативного и быстрого футболиста "Днепр" вряд ли бы навязал борьбу "Шахтеру" и "Динамо" и, тем более, вышел в финал Лиги Европы.

5. Прогресс Лучкевича

"Днепр" стал открытием ЛЕ-2014/15, а открытием "Днепра" стал Валерий Лучкевич. Доверие наставника позволило молодому хавбеку прогрессировать настолько быстро, что к концу сезона Лучкевич посадил за спину Матеуса и Бруно Гаму. Благодаря трудолюбию и настойчивости Валерий сделал себя неотъемлемым винтиком в механизме Мирона Маркевича.

6. Разноплановые нападающие

Для главного тренера "Днепра" никогда не было проблемой выбрать форварда на острие атаки. Если соперник использует неповоротливых центральных защитников – на поле выходил Роман Зозуля, который своей активностью загонял оппонентов до истощения. Если нужно "продавить" или навязать силовую борьбу во вратарской площадке – за дело брался Евгений Селезнев, для которого в "Днепре" наступил расцвет карьеры. Ну а если акцент делался на скорости и технике – в игровые схемы идеально вписывался Никола Калинич.

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7. Кропотливая работа Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича

Все предыдущие факторы вытекают из последнего. Испанский специалист 4 сезона строил команду. Нетерпеливые болельщики постоянно требовали результата, ведь Хуанде Рамос недвусмысленно заявил, что сделает "Днепр" чемпионом. Под конец своей работы он, казалось, таки поставил команде хорошую игру, но по окончании контракта все же попрощался с Украиной.

Мирон Маркевич подхватил "Днепр" и продолжил его развивать. Опытный наставник решил не разрушать то, что было создано, а сделать косметический ремонт игры "днепрян". Это дало результат – борьба до последнего с "Шахтером" за второе место в чемпионате и прорыв в Лиге Европы. А дальше? Далее слаженный механизм под названием "Днепр" распродали по деталям, и восстанавливать былую мощь, похоже, никто не собирается.

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