Милан – Рух – 0:1 – видео гола и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
28 февраля 20:16 - Читати українською
Молодежь Руха минимально уступила сверстникам из Милана в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
По пути к этой стадии львовяне одолели Заглембе, Галатасарай и Интер в серии пенальти. С Миланом было сложно с первых минут, ведь "россонери" активно прессинговали и не раз угрожали воротам Гереты.
Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана – красивый гол отменили, за "россонери" болел Мальдини
Несмотря на это, первым забил Рух, но гол отменили из-за офсайда. Итальянцы продолжили давить, что дало результат на 85 минуте. Дзероли после подачи с фланга ударом головой расстрелял кипера "желто-черных". Львовяне так и не отыгрались. Евросезон для них завершен.
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