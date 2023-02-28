Молодежь Руха минимально уступила сверстникам из Милана в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

По пути к этой стадии львовяне одолели Заглембе, Галатасарай и Интер в серии пенальти. С Миланом было сложно с первых минут, ведь "россонери" активно прессинговали и не раз угрожали воротам Гереты.

Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана – красивый гол отменили, за "россонери" болел Мальдини