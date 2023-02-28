"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Рух бился с Миланом в молодежной Лиге чемпионов.

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0

Гол: Дзероли, 85

Рух добрался до 1/8 финала, пройдя Заглембе, Галатасарай и Интер. Итальянцев удалось победить в серии пенальти. Сегодня на команду Виталия Пономарева ждало еще одно апеннинское испытание. Жребий подарил в соперники Милан. На матч пришел сам технический директор клуба Паоло Мальдини.

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Молодежку "россонери" тренирует знаменитый Иньяцио Абате, а играют под его руководством ребята с опытом во взрослом футболе (Стальмах, Траоре). На внутренней арене успехи Милана U-19 не очень, но в Европе они обошли академии Челси, Зальцбурга и загребского Динамо.

В примавере Милана стараются ставить футбол, который поможет молодежи без проблем с адаптацией перейти в главную команду. Абате требует в любых условиях осмысленно выходить из обороны и строить атаки через короткий/средний пас.

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Рух решил воспользоваться этим и включал высокий прессинг. Львовяне разбирали оппонентов и агрессивно давили даже на вратаря. Это приводило к панике у Милана и заставляло разыгрывать неэффективно. У хозяев возникали ошибки и потери, за которые, к сожалению, наказать наши ребята не могли.

А когда Милан преодолевал первую линию и переводил мяч в центр поля – сразу получал простор для быстрых атак. Полузащита Руха несколько раз провалился. Украинцы не всегда успевали за перепасовками соперников. Милан выглядел легким, а Рух старался компенсировать это жесткостью в единоборствах.

Первые шансы забить имел Стальмах. Польский легионер "россонери" бил с линии штрафной – Герета на месте. Затем поляк остро врывался в штрафную из глубины, но вратарь Руха снова выиграл дуэль. Еще был неточный удар Фольо и попытка Траоре нарисовать пенальти.

Рух в конце первого тайма перехватил инициативу и построил несколько неплохих атак. Из каждого стандарта, в том числе аутов, команда Пономарева выжимала максимум. Чемпионы Украины даже забили – удар Кителы парировал голкипер, а добивание Добрянского пяткой подправил в ворота Холод. Однако судьи зафиксировали офсайд.

Ситуация кардинально не менялась, ни одна команда не возила другую. Милан лучше атаковал благодаря индивидуальным действиям Траоре и Эль-Хилали, которые смело шли в обыгрыш и искали возможности для ударов. Однако Герета уверенно контролировала створ ворот, а Траоре упускал свои шансы.

Львовяне всеми силами сохраняли интенсивность, но в итоге пропустили результативную атаку на собственные ворота. Бакуне оказался свободным на правом фланге и вырезал классную передачу в штрафную, а Дзероли выиграл воздух и забил решающий гол. Так завершился европейский поход Руха.