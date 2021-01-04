"На данном этапе приход Мирчи Луческу помог Динамо. Видно, что появилась дисциплина на поле. Команда впервые за четыре года вышла в основную сетку Лиги чемпионов, пробилась в весеннюю часть еврокубков.

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В чемпионате динамовцы идут на первом месте, поэтому пока все для них складывается неплохо. Правда, зимой Динамо крайне важно усилиться. Думаю, не помешал бы хороший нападающий, да и в середине поля у "бело-синих" не все гладко", – сказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, Динамо на зимнюю паузу ушло лидером УПЛ – в активе команды Луческу 30 очков и она на один пункт опережает Шахтер.

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