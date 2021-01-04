Маркевич назвав ключову позицію Динамо, яка потребує термінового підсилення
Голова комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич підбив підсумки роботи Мірчі Луческу в Динамо.
"На даному етапі прихід Мірчі Луческу допоміг Динамо. Видно, що з'явилася дисципліна на полі. Команда вперше за чотири роки вийшла до основної сітки Ліги чемпіонів, пробилася до весняної частини єврокубків.
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У чемпіонаті динамівці йдуть на першому місці, тому поки що все для них складається непогано. Правда, узимку Динамо вкрай важливо підсилитися. Думаю, не завадив би хороший нападник, та й у середині поля у "біло-синіх" не все гладко", – сказав Маркевич у коментарі офіційному сайту УАФ.
Нагадаємо, Динамо на зимову паузу пішло лідером УПЛ – в активі команди Луческу 30 очок і вона на один пункт випереджає Шахтар.
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