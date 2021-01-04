"Время в Шахтере – очень классный период для меня, моей жизни и карьеры. Вместе с Луческу мы побеждали, это очень памятно.

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Он для меня как отец, я всегда разговариваю с ним по телефону. Мистер говорил мне, что у него есть предложение от Динамо. Я сказал, что не совсем это поддерживаю, но понимаю, что это хороший ход для его карьеры. Сейчас я болею за Луческу, но не за Динамо", – сказал Жадсон в программе "Бомбардир".

Напомним, Жадсон выступал в Шахтере с 2005 по 2011 гг. и за это время стал с "горняками" пятикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины и завоевал с донецкой командой Кубок УЕФА.

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