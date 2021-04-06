"Семиочкова перевага – це солідний відрив для української першості. Хоча, якщо чесно, такої переваги Динамо над Шахтарем ніхто не очікував. Згадайте фініш минулого чемпіонату. Це була прірва між першою і другою командою. Потрібно визнати, що "гірники" слабо провели нинішню першість.

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Шахтарю у цих перегонах може допомогти хіба що диво. "Гірники" можуть стати чемпіонами, якщо Динамо покине грати, але я в це не вірю.

Чи може щось змінитися, якщо в очному поєдинку Шахтар переможе Динамо? Це лише в тому випадку, якщо кияни почнуть регулярно втрачати очки. Якщо у 21-му турі очки ніхто не втратить, а потім Шахтар переможе Динамо, то відрив становитиме чотири бали, а це, по суті, дві перемоги. Безумовно, у футболі всяке буває, але я не вірю, що в такій ситуації може статися сенсація.

Обидва гранди поки виглядають так собі. Це показали єврокубкові матчі навесні. Так, відчувається, що в чемпіонаті України динамівці та "гірники" мають перевагу над іншими суперниками, але, впевнений, це поки не той футбол, який подобається вболівальникам", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 20-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 пунктів.

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