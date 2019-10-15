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Маркевич назвал цели Черноморца после назначения на должность тренера одесского клуба

07:30 72 Читати українською
Маркевич назвал цели Черноморца после назначения на должность тренера одесского клуба
Остап Маркевич / Фото ФК Агробизнес

Остап Маркевич поделился впечатлениями от назначения наставником Черноморца.

"Я приехал в Одессу с целью создать команду, которая показывала бы хороший футбол – яркий и динамичный. Футбол, который мог бы не только обеспечивать положительный результат и вернуть болельщиков на стадион, но и помог Черноморцу снова оказаться в Премьер-лиге.

Маркевич заступился за своего сына после увольнения из Агробизнеса и обвинил во всем президента клуба

Лично для меня это большой клуб. Причем, знал это еще в детстве, когда мой отец работал тренером. Уже тогда понимал, что Черноморец – команда серьезной величины. Смотря на его эмблему, меня переполняют эмоции", – цитирует Маркевича ua-football.

После 13-ти туров Первой лиги Черноморец находится на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 15 очков.

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Остап Маркевич Остап Маркевич Черноморец Черноморец Первая лига
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