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Маркевич назвав цілі Чорноморця після призначення на посаду тренера одеського клубу

07:30 629 Читать на русском
Маркевич назвав цілі Чорноморця після призначення на посаду тренера одеського клубу
Остап Маркевич / Фото ФК Агробізнес

Остап Маркевич поділився враженнями від призначення наставником Чорноморця.

"Я приїхав до Одеси з метою створити команду, яка показувала б хороший футбол – яскравий і динамічний. Футбол, який міг би не тільки забезпечувати позитивний результат і повернути вболівальників на стадіон, але і допоміг Чорноморцю знову опинитися в Прем'єр-лізі.

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Особисто для мене це великий клуб. Причому, знав я це ще в дитинстві, коли мій батько працював тренером. Вже тоді розумів, що Чорноморець – команда серйозної величини. Дивлячись на його емблему, мене переповнюють емоції", – цитує Маркевича ua-football.

Після 13-ти турів Першої ліги Чорноморець перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок.

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Остап Маркевич Остап Маркевич Чорноморець Чорноморець Перша ліга
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