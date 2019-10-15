Маркевич назвав цілі Чорноморця після призначення на посаду тренера одеського клубу

Остап Маркевич поділився враженнями від призначення наставником Чорноморця.

"Я приїхав до Одеси з метою створити команду, яка показувала б хороший футбол – яскравий і динамічний. Футбол, який міг би не тільки забезпечувати позитивний результат і повернути вболівальників на стадіон, але і допоміг Чорноморцю знову опинитися в Прем'єр-лізі.

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Особисто для мене це великий клуб. Причому, знав я це ще в дитинстві, коли мій батько працював тренером. Вже тоді розумів, що Чорноморець – команда серйозної величини. Дивлячись на його емблему, мене переповнюють емоції", – цитує Маркевича ua-football.

Після 13-ти турів Першої ліги Чорноморець перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок.

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