Маркевич заступился за своего сына после увольнения из Агробизнеса и обвинил во всем президента клуба

Мирон Маркевич прокомментировал увольнение своего сына Остапа с поста главного тренера Агробизнеса.

"Поступил он правильно, защитил футболистов. Провел хорошую работу, те, кто понимает футбол, видят, что команда стала играть иначе. Ездил на несколько матчей, сам стиль игры понравился.

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Единственное его требование было, чтобы президент не вбегал в перерыве, после игры в раздевалку. Он должен наоборот футболистов поддержать.

Можно по-разному говорить с футболистами, но когда ты их опускаешь ниже плинтуса при тренере, то каждый уважающий себя тренер такого не допустит. Если человек платит деньги и думает, что может говорить что-либо всем подряд – это может его немного встряхнуть, потому что так вести себя нельзя. Я бы на его месте поступил бы так же", – сказал Маркевич в эфире радио Голос Свободы.

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Напомним, накануне Агробизнес объявил о прекращении сотрудничества с Остапом Маркевичем. После 12-ти туров Первой Лиги Агробизнес находится на 7-й строчке с 22 очками.

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