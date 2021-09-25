"Нам не удалось продемонстрировать наши сильные качества. Я это связываю с тяжелым графиком: два дня назад мы провели матч в Луцке, где играли дополнительное время. Плюс был тяжелый переезд: 12 часов на автобусе ночью. Наверное, это как-то отразилось.

Александрия – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Хотя, конечно, такие матчи не желательно отдавать. Во втором тайме мы наладили игру, но... У нас группа футболистов: Холод два матча сыграл в УПЛ, Свитюха – пять. Опыт приобретается благодаря таким вещам. Есть положительные моменты, есть негативные ", – цитирует Маркевича Sport.ua.

Добавим, что Александрия минимально обыграла Мариуполь (2:1), а решающий гол был забит уже после финального свистка.

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