Александрия – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча
16:51 - Читати українською
Александрия вырвала победу в матче 9-го тура УПЛ против Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
35’ Максим Третьяков
86’ Олег Кожушко
Стефан Спировски 25’
25’ Стефан Спировски
35’ Максим Третьяков
86’ Олег Кожушко
Мариуполь неожиданно вышел вперед на 25 минуте – Спировски удачно сыграл на добивании после штрафного в исполнении Мишнева. Впрочем, Александрия быстро отыгралась: Третьяков реализовал пенальти за фол против Ковальца. Во второй половине обе команды имели моменты, однако победу вырвала Александрия благодаря голу Кожушко.
Александрия в волевом стиле победила Мариуполь – Спировски забил дебютный гол в УПЛ
Таким образом, александрийцы набрали 17 очков, поднявшись на четвертую позицию в турнирной таблице. Мариуполь, имея в активе 4 зачетных балла, держится на предпоследней строчке.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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