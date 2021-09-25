Александрия вырвала победу в матче 9-го тура УПЛ против Мариуполя. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Мариуполь неожиданно вышел вперед на 25 минуте – Спировски удачно сыграл на добивании после штрафного в исполнении Мишнева. Впрочем, Александрия быстро отыгралась: Третьяков реализовал пенальти за фол против Ковальца. Во второй половине обе команды имели моменты, однако победу вырвала Александрия благодаря голу Кожушко.

Александрия в волевом стиле победила Мариуполь – Спировски забил дебютный гол в УПЛ

Таким образом, александрийцы набрали 17 очков, поднявшись на четвертую позицию в турнирной таблице. Мариуполь, имея в активе 4 зачетных балла, держится на предпоследней строчке.