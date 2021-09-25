"Нам не вдалося продемонструвати наші сильні якості. Я це пов’язую із важким графіком: два дні тому ми провели матч в Луцьку, де грали додатковий час. Плюс був важкий переїзд: 12 годин на автобусі вночі. Напевно, це якось позначилось.

Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Хоча, звичайно, такі матчі не бажано віддавати. У другому таймі ми налагодили гру, але… У нас група футболістів: Холод два матчі зіграв в УПЛ, Світюха – п’ять. Досвід здобувається завдяки таким речам. Є позитивні моменті, є негативні", – цитує Маркевича Sport.ua.

Додамо, що Олександрія мінімально обіграла Маріуполь (2:1), а вирішальний гол було забито вже після фінального свистка.

Олександрія у вольовому стилі перемогла Маріуполь – Спіровскі забив дебютний гол в УПЛ