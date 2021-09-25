Мариуполь подходил к выездному поединку против Александрии, держась на предпоследней позиции в турнирной таблице и имея за плечами 6 поражений. При этом азовцы демонстрировали худшую оборону чемпионата, пропустив 21 гол. Улучшить положение были призваны балканские новички – хавбек сборной Северной Македонии Спировски и хорватский защитник Босанчич. Оба вышли в стартовом составе.

Срна был инициатором приглашения балканских легионеров в Мариуполь, – СМИ

Подопечные Юрия Гуры считались фаворитами встречи. Сразу со стартовым свистком хозяева взялись подтверждать статус – в первой трети первого тайма Александрия держала мяч 56% игрового времени, создав два перспективных момента. Так, на 8-й минуте Босанчич вынес мяч на Цурикова, позволив Андрею пробить с лету из пределов штрафной – получилось неточно, но сферу подхватил Третьяков, выполнил навес на Гриня. Сергей замкнул точно в руки Кудрику. На 13-й же минуте Ковалец вышел на линию штрафной и выстрелил с рикошетом от защитника. Кудрик спокойно поймал "круглого".

Постепенно Мариуполь выровнял ход встречи, а на 23-й минуте азовцы едва не открыли счет вследствие удара Кащука с границ полукруга перед штрафной. Штанга спасла Александрию! Через минуту Меличенко заработал стандарт метрах в 20-ти от ворот, а Мишнёв пробил с него в перекладину! Впрочем, на добивании тут же оказался Спировски, который забил в пустые ворота. 0:1 – подопечные Остапа Маркевича вышли вперед.

Впрочем, счастье гостей длилось недолго. Команда Юрия Гуры сразу же вернула инициативу и уже через 10 минут заработала пенальти за фол Босанчича против Ковальца. Третьяков точным выстрелом с "отметки" сравнял счет. 1:1! Перед перерывом александрийцы могли и второй гол забить: на 43-й минуте Дубра замкнул подачу с углового ударом над перекладиной, а на 44-й Мирошниченко пробил с отскока метров с 22-х – Кудрик вытащил мяч с правого от себя угла. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при равенстве на табло.

В раздевалке оба тренера провели замены. Юрий Гура снял с игры Гриня, бросив в бой Спинелли, а Остап Маркевич вместо Спировски и Кащука выпустил Шостака и Свитюху. Второй тайм команды начали очень активно: уже на 50-й минуте Мишнёв мог перебросить Билыка после неудачного выноса (защитники помешали), а хозяева ответили на 51-й и 54-й ударами с зоны перед штрафной – Ковалец бил низом, а Калюжный направил мяч под перекладину. В обоих случаях спас Кудрик. Мариуполь на 61-й огрызнулся пасом Меличенка на правый край штрафной с последующим выстрелом в ближний угол. Перекладина спасла Александрию!

В середине второго тайма прошла новая серия замен. У хозяев вместо Мельника вышел Бабогло, а у гостей Топалова и Кулакова заменили Драмбаев и Вьюнник. Эффективнее перестановки повлияли на игру подопечных Юрия Гуры. В этот период игры они ничего не позволили у своих ворот, а вот у чужих создали достаточно для гола.

Так, на 72-й минуте Одарюк пробил с разворотом с правого края штрафной – Кудрик справился. Через минуту он спас Мариуполь, перехватив опасный прострел на Ковальца и парируя добивание Одарюка. На 75-й Спинелли нанес удар метров с 22-х в руки голкиперу, а на 78-й над воротами выстрелил Дрышлюк. Встревоженный таким развитием событий, Остап Маркевич подготовил еще одну замену. На 84-й минуте на поле вышел Холод.

За семь минут до этого александрийцы выпустили Кожушко. Именно последние два футболиста и решили вопрос победителя встречи: на 86-й минуте Кошушко прорвался из-за позиции Холода и выстрелил с левого края штрафной, прошив Кудрика – 2:1! Ещё через четыре минуты добить Мариуполь мог Ковалец, который ассистировал Кожушко, однако после прорыва в штрафную мимо четырех защитников удар Кирилла парировал Кудрик.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Александрии.Подопечные Юрия Гуры набрали 17 очков, поднявшись на четвертую позицию в турнирной таблице. Мариуполь, имея в активе 4 зачетных балла, держится на предпоследней строчке.

Голодающие Поволжья-7: список украинцев, выступающих в чемпионате России – по след Зинченко, Ракицкий мечтает о Киеве