Мариуполь подходил к выездному поединку против Десны в статусе самой слабой команды чемпионата, держась на дне таблицы с отставанием в три очка от зоны переходных матчей. Ещё одно поражение подопечные Остапа Маркевича просто не могли себе позволить. Черниговцы, в свою очередь, имели возможность одержать вторую победу подряд и приблизиться к топ-5 на расстояние пяти зачётных баллов.

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Гости начали встречу лучше, едва не открыв счёт уже на 3-й минуте в результате прострела на Холода. Артём опередил Литовку, но попасть в створ ворот не смог. На 13-й же азовцы требовали пенальти за заблокированный удар Очеретько, намекая на игру рукой. Арбитр ничего в том эпизоде ​​не увидел, а Десна на 28-й минуте огрызнулась опасным угловым. Селин замкнул подачу, однако мяч прошел рядом с левой штангой.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Уже через минуту Мариуполь вышел вперёд в результате проникающей передачи от Драмбаева и удара Кащука из пределов штрафной в правый нижний. 0:1! Сразу за этим подопечные Остапа Маркевича могли и второй гол провести: на 31-й Топалов с острого угла не смог прошить Литовку, на 32-й Мампасси пробил после прострела с левого фланга мимо штанги, а на 34-й Холод нанёс удар с лета метров с восьми – над перекладиной!

Постепенно Десне удалось отвести игру от собственных ворот. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе Мариуполя, однако всего через две минуты после возобновления игры гости забили второй гол! Азовцы заработали пенальти за фол Безбородько, а Кащук уверенно реализовал приговор – 0:2! Это уже была веская заявка на победу.

Впрочем, Десна быстро очнулась. И не просто очнулась, а устроила стремительный камбек. На 51-й минуте Юрченко исполнил мягкий навес с правого угла штрафной, а Арвеладзе замкнул – 1:2! На 57-й же Юрченко добавил к ассисту гол, получив скидку и мощно выстрелив с дистанции. 2:2! Правда, между этими эпизодами добивать хозяев мог Холод, замыкавший крос ударом с линии вратарской. Выше ворот! Болбат ответил чем-то похожим на 63-й минуте.

На 75-й северяне заработали свой пенальти. Казалось, что это конец для Мариуполя, однако Будковский попал в штангу! Впрочем, всего через пять минут Десна таки добилась своего. Сработали замены Александра Рябоконя: на 78-й минуте он выпустил Волошина и Шевцова, а уже на 80-й Викентий принял пас от Ильи и выстрелил с левого угла штрафной в дальний угол – 3:2!

Казалось, что это победа, но на 90+1 минуте Кащук шокировал местную публику, замкнув скидку от Стасюка после подачи Драмбаева – 3:3! Этот гол оказался последним во встрече.

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