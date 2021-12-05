Десна – Мариуполь – 3:3 – видео голов и обзор матча
22:27 - Читати українською
Десна принимала Мариуполь в рамках 17 тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор поединка на Футбол 24.
51’ Леван Арвеладзе
57’ Владлен Юрченко
80’ Викентий Волошин
Алексей Кащук 29’
Алексей Кащук 48’
Алексей Кащук 90+1’
29’ Алексей Кащук
48’ Алексей Кащук
51’ Леван Арвеладзе
57’ Владлен Юрченко
80’ Викентий Волошин
90+1’ Алексей Кащук
Претендент на еврокубки встречался с аутсайдером турнира, что предсказывало для Десны легкую прогулку, но гости имели свои планы.
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Соперники подарили зрителям настоящую феерию с 6-ю голами. Героем встречи стал Алексей Кащук, который своим хет-триком ответил на три мяча хозяев. В итоге – ничья.
После 17-ти туров УПЛ Десна расположилась на 7-й строчке, Мариуполь остался последним.
Десна расписала ничью с Мариуполем в перестрелке с шестью голами и незабитым пенальти – Кащук оформил хет-трик
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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