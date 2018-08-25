Маркевич: Когда Стринич играл за Днепр, у него не было проблем со здоровьем, думаю, это приобретенный порок сердца

Бывший тренер Днепра Мирон Маркевич заверил, что во время карьеры в составе днепрян у Ивана Стринича не было проблем со здоровьем,

"За тот период, который он был у нас в Днепре, никаких проблем со здоровьем у Ивана не было. Он дважды в год проходил углубленный медосмотр, врачи не сообщали патологиях. Стринич выдерживал все нагрузки как в тренировочном процессе, так и игровые.

Думаю, что это приобретенный порок сердца. После нас он еще играл в Наполи, в Сампдории, теперь – в Милане. И самое главное, на чемпионате мира Стринич играл в каждом матче, дошел до финала. Возможно, именно там он получил нагрузки, которые повлияли на его здоровье. Потому что во время отпуска сыграть весь чемпионат мира – действительно непросто.

Стринич сообщил, что перешел в Милан

В конце концов, медицинская служба Милана работает на наивысшем уровне. И если она не заметила этого недостатка, дав добро на подписание контракта, то, вероятно, это произошло на чемпионате мира. Так или иначе, но Стринича я знаю, как очень хорошего парня и замечательного футболиста. Желаю ему преодолеть болезнь и продолжить карьеру", – цитирует Маркевича Экспрес.

Напомним, недавно Иван Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем. У 31-летнего экс-защитника Днепра врачи диагностировали начальную гипертрофиюсерцевого мышцы.

Отметим, хорватский защитник выступал за Днепр с 2011 по 2014 год.

"У грі з Карабахом Маркевич звинуватив мене у поразці". Сергій Кравченко – про Динамо, Шахтар, інтерес Наполі і політику