Маркевич: Коли Стрініч грав за Дніпро, у нього не було проблем зі здоров'ям, думаю, це набута вада серця

Колишній тренер Дніпра Мирон Маркевич запевнив, що під час кар'єри в складі дніпрян у Івана Стрініча не було проблем зі здоров'ям,

"За той період, який він був у нас в Дніпрі, жодних проблем зі здоров’ям у Івана не було. Він двічі на рік проходив поглиблений медогляд, лікарі не повідомляли про жодні патології. Стрініч витримував усі навантаження як в тренувальному процесі, так і ігрові.

Думаю, що це набута вада серця. Після нас він ще грав у Наполі, у Сампдорії, тепер – у Мілані. І найголовніше, на чемпіонаті світу Стрініч грав у кожному матчі, дійшов до фіналу. Можливо, саме там він отримав навантаження, які вплинули на його здоров’я. Бо під час відпустки відіграти весь чемпіонат світу – дійсно непросто.

Стрініч повідомив, що перейшов у Мілан

Зрештою, медична служба "Мілана" працює на найвищому рівні. І якщо вона не помітила цієї вади, давши добро на підписання контракту, то, ймовірно, це сталося на чемпіонаті світу. Хай там як, але Стрініча я знаю, як дуже хорошого хлопця і чудового футболіста. Бажаю йому перебороти хворобу й продовжити кар’єру", – цитує Маркевича Експрес.

Нагадаємо, нещодавно Іван Стрініч призупинив кар'єру через проблеми з сердцем. У 31-річного екс-захисника Дніпра лікарі діагностували початкову гіпертрофіюсерцевого м'яза.

Відзначимо, хорват виступав за Дніпро з 2011 по 2014 рік.

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