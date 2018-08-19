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Экс-защитник Днепра Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

09:31 171 Читати українською
Экс-защитник Днепра Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем
Иван Стринич / Соцсети

Защитник Милана Иван Стринич имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи итальянского Милана обнаружили у защитника команды Ивана Стринича проблемы с сердцем, сообщает Федерация футбола Хорватии.

У 31-летнего экс-защитника Днепра врачи диагностировали начальную гипертрофию сердечной мышцы.

Футболисту предстоит пройти еще несколько медицинских осмотров, а до того времени ему запрещено заниматься спортивной деятельностью. Хорватский футболист будет вынужден временно приостановить карьеру.

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Стринич не участвовал в предсезонных матчах своего клуба, а перед самым закрытием трансферного периода "россонери" купили у итальянского Дженоа уругвайского защитника Диего Лаксальта, который, как и Стринич, действует на левом фланге обороны.

Напомним, хорватский защитник выступал за Днепр с 2011 по 2014 год.

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Главное Италия Иван Стринич Иван Стринич Милан Милан Хорватия Хорватия
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