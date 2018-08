Экс-защитник Днепра Стринич приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Защитник Милана Иван Стринич имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи итальянского Милана обнаружили у защитника команды Ивана Стринича проблемы с сердцем, сообщает Федерация футбола Хорватии.

У 31-летнего экс-защитника Днепра врачи диагностировали начальную гипертрофию сердечной мышцы.

Футболисту предстоит пройти еще несколько медицинских осмотров, а до того времени ему запрещено заниматься спортивной деятельностью. Хорватский футболист будет вынужден временно приостановить карьеру.

Стринич не участвовал в предсезонных матчах своего клуба, а перед самым закрытием трансферного периода "россонери" купили у итальянского Дженоа уругвайского защитника Диего Лаксальта, который, как и Стринич, действует на левом фланге обороны.

Напомним, хорватский защитник выступал за Днепр с 2011 по 2014 год.

