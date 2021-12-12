"Так это я был инициатором. Я еще тогда сказал Шевченко, что Марлос способен усилить сборную Украины. Я хотел еще и Тайсона натурализовать, но в Бразилии об этом узнали, сразу вызвали его в сборную и заиграли. А с Марлосом у нас получилось.

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Он сам был настроен на это. Я ему только намекнул, а он согласился. Сказал: "Я люблю Украину и буду с удовольствием играть за нее". К тому же у нас уже были прецеденты. За сборную Украины играли Эдмар и Девич – все они воспитанники Металлиста. Поэтому у Марлоса были примеры, и он не сомневался. Он похож на нас, украинцев. Очень положительный парень", – рассказал Маркевич в комментарии Fan Day.

Напомним, Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово. За четыре года он провел в футболке "сине-желтых" 26 матчей и забил один гол.

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