Маркевич: Я був ініціатором зміни громадянства Марлоса – хотів ще й Тайсона натуралізувати для збірної України
Мирон Маркевич зізнався, що повпливав на рішення Марлоса отримати український паспорт у 2017 році.
"Так це я був ініціатором. Я ще тоді сказав Шевченку, що Марлос здатний посилити збірну України. Я хотів ще й Тайсона натуралізувати, але у Бразилії про це дізналися, одразу викликали його до збірної та заграли. А з Марлосом у нас вийшло.
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Він сам був налаштований на це. Я йому тільки натякнув, а він погодився. Сказав: "Я люблю Україну і із задоволенням гратиму за неї". До того ж, у нас уже були прецеденти. За збірну України грали Едмар та Девіч – вони всі вихованці Металіста. Тож Марлос мав приклади, і він не сумнівався. Він схожий на нас, українців. Дуже позитивний хлопець", – розповів Маркевич у коментарі Fan Day.
Нагадаємо, Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року у відбірному поєдинку до чемпіонату світу зі збірною Косова. За чотири роки він провів у футболці "синьо-жовтих" 26 матчів та забив один гол.