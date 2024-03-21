Маркевич хотел бы подписать Коноплянку в Карпаты: "Была бы возможность, то я бы его забрал"
Главный тренер Карпат Мирон Маркевич высказался относительно возможного завершения карьеры Евгения Коноплянки.
"Надо ли Коноплянке еще поиграть? Это должно быть его решение. Конечно, жаль, что такой футболист уже заканчивает. Но это футбольная жизнь. К этому надо спокойно относиться. Потянет ли он уровень УПЛ? Я же не знаю его внутреннее состояние, потянет ли он.
Коноплянка готовится завершить карьеру и уже определился с новой профессией
У Коноплянки был большой простой, поэтому трудно оценить его перспективы. Могу сказать одно: в моем Днепре он играл очень хорошо и я его позвал в сборную, где Евгений также выделялся. За это я его могу только поблагодарить. Пойти в Азию? Что я буду за него говорить? У Коноплянки есть своя голова на плечах, он не глупый парень. Хотел бы его пригласить в Карпаты? У Карпат немного другая философия, мы хотим, чтобы прогрессировала молодежь. Была бы возможность, то я бы его забрал.
Интересно понаблюдать за Коноплянкой в другой команде? Если он готов, то конечно. Коноплянка – это серьезный футболист. Я не знаю, почему у него не пошло в других клубах", – поделился Маркевич в комментарии Sport-express.ua.
Напомним, что Коноплянка выступал за Днепр и Шахтер, а в Европе попробовал свои силы в Севилье и Шальке. Последними его клубами были польская Краковия и румынский Клуж.
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