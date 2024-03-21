"Надо ли Коноплянке еще поиграть? Это должно быть его решение. Конечно, жаль, что такой футболист уже заканчивает. Но это футбольная жизнь. К этому надо спокойно относиться. Потянет ли он уровень УПЛ? Я же не знаю его внутреннее состояние, потянет ли он.

Коноплянка готовится завершить карьеру и уже определился с новой профессией

У Коноплянки был большой простой, поэтому трудно оценить его перспективы. Могу сказать одно: в моем Днепре он играл очень хорошо и я его позвал в сборную, где Евгений также выделялся. За это я его могу только поблагодарить. Пойти в Азию? Что я буду за него говорить? У Коноплянки есть своя голова на плечах, он не глупый парень. Хотел бы его пригласить в Карпаты? У Карпат немного другая философия, мы хотим, чтобы прогрессировала молодежь. Была бы возможность, то я бы его забрал.

Интересно понаблюдать за Коноплянкой в другой команде? Если он готов, то конечно. Коноплянка – это серьезный футболист. Я не знаю, почему у него не пошло в других клубах", – поделился Маркевич в комментарии Sport-express.ua.

Напомним, что Коноплянка выступал за Днепр и Шахтер, а в Европе попробовал свои силы в Севилье и Шальке. Последними его клубами были польская Краковия и румынский Клуж.

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