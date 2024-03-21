"Чи треба Коноплянці ще пограти? Це має бути його рішення. Звичайно, шкода, що такий футболіст вже закінчує. Але це футбольне життя. До цього треба спокійно відноситися. Чи потягне він рівень УПЛ? Я ж не знаю його внутрішній стан, чи потягне він.

Коноплянка готується завершити кар'єру та вже визначився з новою професією

У Коноплянки був великий простій, тому важко оцінити його перспективи. Можу сказати одне: в моєму Дніпрі він грав дуже добре і я його покликав у збірну, де Євген також виділявся. За це я йому можу тільки подякувати. Піти в Азію? Що я буду за нього говорити? У Коноплянки є своя голова на плечах, він не дурний хлопець. Хотів би його запросити в Карпати? У Карпат трохи інша філософія, ми хочемо, щоб прогресувала молодь. Була б можливість, то я б його забрав.

Цікаво поспостерігати за Коноплянкою в іншій команді? Якщо він готовий, то звичайно. Коноплянка – це серйозний футболіст. Я не знаю, чому в нього не пішло в інших клубах", – поділився Маркевич у коментарі Sport-express.ua.

Нагадаємо, що Коноплянка виступав за Дніпро та Шахтар, а в Європі спробував свої сили в Севільї та Шальке. Останніми його клубами були польська Краковія та румунський Клуж.

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