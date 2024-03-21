Маркевич хотів би підписати Коноплянку в Карпати: "Була б можливість, то я б його забрав"
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич висловився щодо можливого завершення кар'єри Євгена Коноплянки.
"Чи треба Коноплянці ще пограти? Це має бути його рішення. Звичайно, шкода, що такий футболіст вже закінчує. Але це футбольне життя. До цього треба спокійно відноситися. Чи потягне він рівень УПЛ? Я ж не знаю його внутрішній стан, чи потягне він.
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У Коноплянки був великий простій, тому важко оцінити його перспективи. Можу сказати одне: в моєму Дніпрі він грав дуже добре і я його покликав у збірну, де Євген також виділявся. За це я йому можу тільки подякувати. Піти в Азію? Що я буду за нього говорити? У Коноплянки є своя голова на плечах, він не дурний хлопець. Хотів би його запросити в Карпати? У Карпат трохи інша філософія, ми хочемо, щоб прогресувала молодь. Була б можливість, то я б його забрав.
Цікаво поспостерігати за Коноплянкою в іншій команді? Якщо він готовий, то звичайно. Коноплянка – це серйозний футболіст. Я не знаю, чому в нього не пішло в інших клубах", – поділився Маркевич у коментарі Sport-express.ua.
Нагадаємо, що Коноплянка виступав за Дніпро та Шахтар, а в Європі спробував свої сили в Севільї та Шальке. Останніми його клубами були польська Краковія та румунський Клуж.
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