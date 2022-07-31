"Перед стартом квалификации Лиги чемпионов я предрек, что киевляне возьмут верх над Фенербахче. И радует, что подопечные Мирчи Луческу не подвели, хотя ситуация в ответном матче в Стамбуле была достаточно валидольной.

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В первую очередь отдам должное динамовцам за проявленный характер. Ведь после ничьей в первом поединке многие эксперты начали отдавать предпочтение Фенербахче, однако подопечные Луческу придерживались другой точки зрения. Согласен, что до перерыва в Стамбуле было тяжело, но киевляне терпели, в некоторых эпизодах им везло, но они заставили амбициозных хозяев капитулировать. Конечно, похвалы заслуживает вратарь Георгий Бущан, не только парировавший пенальти, но и выручивший еще в нескольких моментах.

Что не понравилось? К сожалению, в составе киевлян не хватает качественных игроков для позиционного наступления. Вот почему динамовцам и дальше ничего не остается, как рассчитывать на контрвыпады. Обратил внимание и на то, что Динамо пока не усилилось квалифицированными нападающими.

Что касается австрийского Штурма... Это перспективная команда, где играет немало молодежи, но убежден, что киевляне должны ее пройти, особенно после того, как выбили из турнира Фенербахче. Главное, чтобы динамовцы должным образом восстановились и подошли к поединку в Лодзе без шапкозакидательского настроения. Потому что в сезоне-2009/10 возглавляемый мною Металлист в Лиге Европы явно недооценил Штурм и за это тогда поплатился", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится в среду, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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