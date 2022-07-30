Стало известно, кто будет работать на первом поединке между украинской и австрийской командами.

Главным рефери матча 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом станет 33-летний француз Франсуа Летексье, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Четвертым арбитром будет Жереми Стинат.

К слову, опытный Летексье за ​​свою карьеру ни разу не пересекался с украинскими клубами или сборными, хотя работать футбольным арбитром начал еще в возрасте 13 лет. В январе 2016-го он стал самым молодым рефери французской Лиги 1, а 1 января 2017-го – самым молодым французским арбитром на европейской арене.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится в среду, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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