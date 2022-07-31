"Перед стартом кваліфікації Ліги чемпіонів я передрікав, що кияни візьмуть гору над Фенербахче. І тішить, що підопічні Mірчі Луческу не підвели, хоча ситуація в повторному матчі в Стамбулі була доволі валідольною.

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В першу чергу віддам належне динамівцям за проявлений характер. Адже після нічиєї в першому поєдинку багато експертів почали віддавати перевагу Фенербахче, проте підопічні Луческу дотримувалися іншої точки зору. Згоден, що до перерви в Стамбулі було важко, але кияни терпіли, в деяких епізодах їм щастило, але вони таки змусили амбітних господарів капітулювати. Звісно, похвали заслуговує воротар Георгій Бущан, котрий не лише парирував пенальті, а й виручив ще в декількох моментах.

Що не сподобалося? На жаль, в складі киян бракує якісних гравців для позиційного наступу. Ось чому динамівцям й надалі нічого не залишається, як розраховувати на контрвипади. Звернув увагу й на те, що Динамо поки не підсилилося кваліфікованими нападниками.

Щодо австрійського Штурма... Це перспективна команда, де грає чимало молоді, але, переконаний, що кияни повинні її пройти, особливо після того, як вибили з турніру Фенербахче. Головне, аби динамівці належним чином відновилися і підійшли до поєдинку в Лодзі без шапкозакидацького настрою. Бо пригадується в сезоні-2009/10 очолюваний мною Mеталіст в Лізі Європи явно недооцінив Штурм і за це тоді поплатився", – сказав Маркевич у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться у середу, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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