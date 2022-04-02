"Я вообще от военного дела очень далекий человек. У меня в семье очень много военных: дед мой был военным, моя бабушка на полевой кухне работала, все ближайшие родственники были военными. Через поколение я вообще отношения никакого не имею к военному делу.

Степаненко: Россия? Это общество недостойно звания "человека"

Но то, что я вижу и то, что читаю – просто низкий поклон нашим ЗСУ, теробороне, всем добровольцам. Насколько они профессионально, качественно все делают.

Единственное, о чем я сейчас жалею, если вернуться назад, я бы прошёл хотя бы азы военного дела. Я думаю, что после этих событий, правительство введет законы, чтобы государство было готово к таким ситуациям. На примере того же Израиля, когда один сосед – агрессор, а другой – предатель. Несмотря на некие договорённости, что-то может случиться, и каждый гражданин должен знать, что делать в такой ситуации.



Когда я сидел в подвале, смотря на троих детей, понимал, что если ко мне придут, у меня даже оружия нет. Я брал у садовника лопаты, чтобы засадить, если кто-то будет ломиться. Это единственное, что я мог сделать, потому что я в жизни никогда оружие не держал.

Мы должны вспоминать о ЗСУ не только в таких ситуациях, а быть благодарными, как нашим прадедам, которые от фашистов нас спасли. Так же и нашим ребятам, которые нас охраняют, мы должны быть благодарны на протяжении всей нашей жизни", – сказал Степаненко в программе "Денисов Time".

Напомним, украинцы уже 38-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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