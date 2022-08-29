Культовый украинский тренер Мирон Маркевич убежден, что с таким уровнем, какой Динамо продемонстрировало в матче 2-го тура УПЛ против СК Днепр-1 (0:3), его игрокам нечего делать в чемпионате Англии.

"Кто такой Забарный? Какие английские клубы? Его там даже не заметят – пробегут мимо.

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У Динамо сейчас нет ни одного футболиста для продажи в серьезный чемпионат. Разве для чемпионата Бельгии", – сказал Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, ранее появились слухи об интересе к Забарному со стороны неназванного лондонского клуба. Вроде бы представитель АПЛ уже даже сделал официальное предложение Динамо по трансферу украинского защитника.

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