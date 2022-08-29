Культовий український тренер Мирон Маркевич переконаний, що з таким рівнем, який Динамо продемонструвало у матчі 2-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1 (0:3) його гравцям немає що робити у чемпіонаті Англії.

"Хто такий Забарний? Які англійські клуби? Його там навіть не помітять – пробіжать повз.

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В Динамо зараз немає жодного футболіста для продажу в серйозний чемпіонат. Хіба для чемпіонату Бельгії", – сказав Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше з'явились чутки про інтерес до Забарного з боку неназваного лондонського клубу. Буцімто представник АПЛ вже навіть зробив офіційну пропозицію Динамо щодо трансферу українського захисника.

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