У защитника Динамо Ильи Забарного есть шанс продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Талантливый украинец давно находится на радарах клубов АПЛ. Теперь поступило официальное предложение из Лондона, сообщает "Динамо Киев Inside".

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Источник не раскрывает подробностей. Пока неизвестно, какой именно клуб из столицы Англии хочет пригласить Илью Забарного. Еще два месяца назад сообщалось об интересе Тоттенхэма. Для "шпор" украинец был альтернативным вариантом, но подписать фаворитов клуб пока тоже не сумел.

Отметим, что в прошлом сезоне Забарный провел за Динамо 23 поединка, в которых отличился 1 ассистом. В текущие кампании 19-летний центрбек провел без замены все 6 матчей в квалификации Лиги чемпионов.

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