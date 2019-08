Мариуполь добыл минимальную выездную победу над Львовом

Гол Владислава Вакулы в середине второго тайма помог Мариуполю переиграть Львов в 6-м туре УПЛ.

Матч начался в невысоком темпе, а первый удар по воротам болельщики увидели аж на 11-й минуте – это Ренан неточно выстрелил с дальней дистанции. Мариуполь ответил на 15-й очень слабым ударом Кащука, а на 17-й произошёл самый опасный момент Львова в первом тайме. Его запорол Альваро, принявший передачу в штрафной и пробивший метров с пяти выше ворот.

В целом, игра представляла собой классику УПЛ. Зрителей мучили низким темпом, отсутствием остроты и кучей кроссов в никуда. Футболисты даже жёлтых карточек не зарабатывали – настолько всё было скучно. Единственным развлечением стал миниоркестр, который в течение матча наигрывал "Smoke on the water", "We will rock you", "Червону руту" и ​​другие музыкальные хиты. Под их аккомпанемент неожиданно заиграл Мариуполь, который в конце первого тайма мог вырваться вперёд после мощного удара Танковского – его в красивом прыжке парировал Сарнавский.

На перерыв команды ушли без забитых голов, а после нее футбол стал ещё более скучным. Впрочем, чуть более активным выглядел Мариуполь: в частности, с дистанции стреляли Мишнёв и Корниенко, однако их удары не были опасными. Общая активность и качественный прессинг, в конце концов, принесли азовцам успех на 62-й минуте: Чурко отобрал мяч перед штрафной львовян, отдал пас на Вакулу, а тот качнул защитника и мощно пробил под левую штангу метров с 11-ти – 0:1! Сразу после этого ещё и сломался Приймак, который травмировал руку и с поля отправился в больницу.

Попав в трудную ситуацию, Львов сумел собраться и организовать ряд опасных моментов. В частности, на 72-й Худжамов вытянул сложный удар Пернамбуко с рикошетом, на 74-й Абнер не попал в ворота с классной позиции, а на 76-й Ренан пробил в падении через себя – Худжамов парировал выстрел ногами! Впрочем, после этого напряжение в матче спало, чему способствовали также частые остановки (в частности, травмировался Корниенко).

Эндшпиль поединка на удался одной из команд. Мариуполь не слишком убедительно оборонялся, постоянно не успевая и зарабатывая жёлтые карточки. Впрочем, постоянные задержки и мелкие фолы сумели сорвать атакующий пыл Львова, вследствие чего хозяева создали очень мало моментов. На последних минутах можно вспомнить разве что дальний удар Борзенко, который из-за рикошета перелетел ворота. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу гостей.

Таким образом, Мариуполь набрал 7 очков и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе лишь 6 зачётных баллов, опустился на десятую строчку.

