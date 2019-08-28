"Убежден, что несколько наших бразильцев заинтересуют более именитые клубы", – Блавацкий о легионерах Львова

Главный тренер "горожан" оценил перспективы своих подопечных из Бразилии.

"Бруно хорошо зарекомендовал себя еще в прошлом сезоне, имел несколько привлекательных приглашений и он заслужил попробовать свои силы в одной из ведущих команд Португалии. Бруно стал примером для его соотечественников, показал, что, добившись признания во Львове, можно оказаться в более известном клубе.

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На мой взгляд, незаменимых игроков не бывает, по крайней мере, в украинской Премьер-лиге – точно. Поэтому надеюсь, что после ухода Бруно с ролью бомбардира справится новичок Ренан, что будут прогрессировать Шина, Педро, Пернамбуко. Убежден, что по итогам этого сезона еще несколько бразильских легионеров окажутся в поле зрения селекционеров более именитых команд", – рассказал Блавацкий в интервью Команда№1.

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Напомним, в заявке Львова на УПЛ 2019/20 пока есть одиннадцать игроков из Бразилии.