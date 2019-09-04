Мариуполь запустил новый официальный сайт

Интервью — 12:00 84
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"Швойницького відгамселили бандити – ребра пробили легені". Він має автографи Ді Марії та Клюйверта і пише про Карпати
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Санжар возглавил КарпатыУкраина — 3 сент 605
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Динамо U-19 узнало соперника в Юношеской лиге УЕФАЛига чемпионов — 3 сент 595
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Наші за кордоном: Ярмоленко повертається, Ребров пише історію, Квашук і Есеола знову забивають і лідируютьМир — 3 сент 860
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Ультрас Карпат выступили против отставки Чижевского – фанов поддержал экс-защитник львовянУкраина — 3 сент 486