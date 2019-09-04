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Мариуполь запустил новый официальный сайт

11:49 23 Читати українською
Мариуполь запустил новый официальный сайт
Мариуполь / ФК Мариуполь

Мариуполь испытывает новый официальный сайт в тестовом режиме.

Мариуполь сообщил о начале работы нового официального сайта. Сейчас портал работает в тестовом режиме. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

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Такое решение клуб объяснил тем, что хотел сделать логический, лаконичный, интересный и понятный сайт, чтобы читатели легко смогли найти информацию.

В сезоне 2019/20 подопечные Александра Бабича не смогли пройти 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, уступив АЗ (0:3), а в УПЛ команда находится на 8 позиции, набрав 7 очков.

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