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Маріуполь запустив новий офіційний сайт

11:49 114 Читать на русском
Маріуполь запустив новий офіційний сайт
Маріуполь / ФК Маріуполь

Маріуполь випробовує новий офіційний сайт у тестовому режимі.

Маріуполь повідомив про початок роботи нового офіційного сайту. Наразі портал працює у тестовому режимі. Ознайомитись із ним можна за посиланням.

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Таке рішення клуб пояснив тим, що хотів зробити логічний, лаконічний, цікавий та зрозумілий сайт, щоб читачі легко змогли знайти інформацію.

У сезоні 2019/20 підопічні Олександра Бабича не змогли пройти 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи, поступившись АЗ (0:3), а в УПЛ команда перебуває на 8 позиції, набравши 7 очок.

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