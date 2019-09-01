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Блестящий гол Вакулы в видеообзоре матча Львов – Мариуполь – 0:1

06:00 184 Читати українською
Блестящий гол Вакулы в видеообзоре матча Львов – Мариуполь – 0:1
Владислав Вакула / фото: Мариуполь

Мариуполь на выезде минимально обыграл Львов в рамках 6-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

 
Владислав Вакула 62’
62’ Владислав Вакула

Единственный гол в отчетном поединке забил Владислав Вакула. Хавбек азовцев получил мяч на границе штрафной площадки, элегантно убрал защитника и точно пробил по воротам.

Мариуполь добыл минимальную выездную победу над Львовом

Мариуполь набрал 7 очков и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице. Львов, имея в активе лишь 6 зачетных баллов, опустился на десятую строчку.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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