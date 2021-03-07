Команда Остапа Маркевича не осталась без поддержки на поединке 17-го тура украинского первенства.

Полтавчане минимально переиграли Мариуполь в формально выездной встрече. Единственный мяч с 11-метровой отметки записал в свой актив Владислав Кулач.

Два удаления, пенальти и обоюдные травмы в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 0:1

За взятием ворот любимой команды с трибун наблюдал только один болельщик с атрибутикой азовцев и флагом Украины. После матча Ворскла в Twitter выразила восхищение преданным фанатом, а Facebook Мариуполя в стиле Ливерпуля поблагодарил за поддержку.

К слову, после 17-ти сыгранных туров команда Юрия Максимова расположилась на 4 месте с 28 очками, подопечные Остапа Маркевича занимают 9 место, имея в активе 17 пунктов.

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