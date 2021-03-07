Команда Остапа Маркевича не залишилась без підтримки на поєдинку 17-го туру української першості.

Полтавці мінімально переграли Маріуполь у формально виїзній зустрічі. Єдиний м'яч з 11-метрової позначки записав до свого активу Владислав Кулач.

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За взяттям воріт улюбленої команди з трибун спостерігав лише один вболівальник з атрибутикою азовців та прапором України. Після матчу Ворскла у Twitter висловила захоплення відданим фанатом, а Facebook Маріуполя у стилі Ліверпуля щиро подякував за підтримку.

До слова, після 17-ти зіграних турів команда Юрія Максимова розташувалась на 4 місці з 28 очками, підопічні Остапа Маркевича посідають 9 сходинку, маючи в активі 17 пунктів.

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