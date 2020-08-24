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Мариуполь удивляет масштабами реконструкции своего стадиона – поле превратилось в пустырь

24 августа 17:12 - Читати українською
Мариуполь удивляет масштабами реконструкции своего стадиона – поле превратилось в пустырь
Стадион им. Бойко / Фото из открытых источников

Мариуполь планирует серьезно обновить газон в рамках реконструкции стадиона им. Бойко.

Вице-президент клуба Андрей Санин в своем Facebook поделился фотографией с места работ. Верхний слой поля полностью сняли, поэтому сейчас оно больше похоже на пустырь.

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Напомним, все матчи первого круга Мариуполь будет проводить на выезде. Азовцы на собираются ограничиваться лишь заменой газона. Также на стадионе им. Бойко планируют установить новые рекламные щиты и футбольные ворота, автоматическую систему полива, электроподогрев поля и дренаж. Ориентировочная стоимость работ составит 200 млн грн.

Свой следующий матч Мариуполь сыграет 12 сентября – команда Остапа Маркевича поедет в гости к Заре.

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