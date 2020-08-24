Мариуполь удивляет масштабами реконструкции своего стадиона – поле превратилось в пустырь

Вице-президент клуба Андрей Санин в своем Facebook поделился фотографией с места работ. Верхний слой поля полностью сняли, поэтому сейчас оно больше похоже на пустырь.

Ингулец не будет играть домашние матчи на Днепр-Арене – команда из Петрово окончательно определилась со стадионом

Напомним, все матчи первого круга Мариуполь будет проводить на выезде. Азовцы на собираются ограничиваться лишь заменой газона. Также на стадионе им. Бойко планируют установить новые рекламные щиты и футбольные ворота, автоматическую систему полива, электроподогрев поля и дренаж. Ориентировочная стоимость работ составит 200 млн грн.

Свой следующий матч Мариуполь сыграет 12 сентября – команда Остапа Маркевича поедет в гости к Заре.

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