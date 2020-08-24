Маріуполь дивує масштабами реконструкції свого стадіону – поле перетворилося на пустир

Віце-президент клубу Андрій Санін у своєму Facebook поділився фотографією з місця робіт. Верхній шар поля повністю зняли, тому зараз воно більше схоже на пустир.

Інгулець не гратиме домашні матчі на Дніпро-Арені – команда з Петрового остаточно визначилась зі стадіоном

Нагадаємо, всі матчі першого кола Маріуполь проводитиме на виїзді. Азовці не будуть обмежуватися лише зміною газону. Також на стадіоні ім. Бойка планують встановити нові рекламні щити та футбольні ворота, автоматичну систему поливу, електропідігрів поля і дренаж. Орієнтовна вартість робіт складе 200 млн грн.

Свій наступний матч Маріуполь зіграє 12 вересня – команда Остапа Маркевича поїде в гості до Зорі.

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