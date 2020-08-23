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Ингулец не будет играть домашние матчи на Днепр-Арене – команда из Петрово окончательно определилась со стадионом

14:40 - Читати українською
Ингулец не будет играть домашние матчи на Днепр-Арене – команда из Петрово окончательно определилась со стадионом
Ингулец на Днепр-Арене / ФК Ингулец

Дебютант УПЛ матч первого тура чемпионата Украины вынужденно проводит на стадионе соперника.

42’ Денис Балан
 
Андрей Цуриков 33’
33’ Андрей Цуриков
42’ Денис Балан

Новичок украинской Премьер-лиги Ингулец в первом туре сезона-2020/21 принимает СК Днепр-1. Поединок происходит на Днепр-Арене. Ранее в СМИ появилась информация, что подопечные Сергея Лавриненко все свои домашние поединки будут проводить на этом стадионе.

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Официальный сайт команды из Петрово поспешил опровергнуть эту информацию заявив, что стартовый поединок их команды состоялся на Днепр-Арене по взаимной договоренности между клубами. Зато ответный матч второго круга состоится на стадионе Зирка. Все остальные домашние матчи первого круга будут проходить именно в Кропивницком.

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