Ингулец не будет играть домашние матчи на Днепр-Арене – команда из Петрово окончательно определилась со стадионом

Новичок украинской Премьер-лиги Ингулец в первом туре сезона-2020/21 принимает СК Днепр-1. Поединок происходит на Днепр-Арене. Ранее в СМИ появилась информация, что подопечные Сергея Лавриненко все свои домашние поединки будут проводить на этом стадионе.

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Официальный сайт команды из Петрово поспешил опровергнуть эту информацию заявив, что стартовый поединок их команды состоялся на Днепр-Арене по взаимной договоренности между клубами. Зато ответный матч второго круга состоится на стадионе Зирка. Все остальные домашние матчи первого круга будут проходить именно в Кропивницком.

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