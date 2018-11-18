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Мариуполь разгромил в спарринге аматорский Яруд

16:57 11 Читати українською
Мариуполь разгромил в спарринге аматорский Яруд
Мариуполь / ФК Мариуполь

Мариуполь провел контрольный матч с Ярудом и разгромил аматорскую команду со счетом 6:1.

Мариуполь заполнил международную паузу спарринг против аматорского Яруда. Подопечные Александра Бабича разбили оппонента со счетом 6:1, дубль на счету Александра Зубкова.

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Товарищеский матч

Мариуполь – Яруд – 6:1

Голы: Зубков, 6, 30, Вакула, 11, 33, Мишнев, 39 (пен.), Пихаленок, 45 – Калинин, 54 (пен.)

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