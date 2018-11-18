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Маріуполь розгромив у спарингу аматорський Яруд

16:57 99 Читать на русском
Маріуполь розгромив у спарингу аматорський Яруд
Маріуполь / ФК Маріуполь

Маріуполь провів контрольний матч із Ярудом і розгромив аматорську команду з рахунком 6:1.

Маріуполь заповнив міжнародну паузу спарингом проти аматорського Яруда. Підопічні Олександра Бабича розтрощили опонента з рахунком 6:1, дубль на рахунку Олександра Зубкова.

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У 16 турі УПЛ "чайки" вдома прийматимуть полтавську Ворсклу.

Товариський матч

Маріуполь – Яруд – 6:1

Голи: Зубков, 6, 30, Вакула, 11, 33, Мишнєв, 39(пен.), Пихаленок, 45 – Калінін, 54 (пен.)

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Яруд Маріуполь Маріуполь
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